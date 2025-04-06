Посольство следит за ситуацией с задержанием россиян в Аргентине

Посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феокситов сообщил, что дипломатическое ведомство внимательно следит за ситуацией с задержанием граждан России в Аргентине. Ранее 21 россиянина обвинили в рабстве и сексуализированной эксплуатации.

«Мы внимательно следим за ситуацией, держим ее под плотным контролем, призываем не нагнетать все эти истории, но преступники должны ответить по закону»,— сказал Дмитрий Феокситов журналистам (цитата по ТАСС).

Как добавил посол, оснований заявлять о «новой спирали русофобских обвинений» нет. Он уточнил, что главный фигурант дела был приговорен к 11 годам лишения свободы в России. При этом дипведомство обеспокоено, что «под гребенку охоты за сектантами» могут попасть люди, которые не имеют к этому никакого отношения.

Ранее прокуратура города Сан-Карлос-де-Барилоче обвинила 21 гражданина Росси в участии в преступной организации. Среди фигурантов дела 19 женщин. Как рассказала прокуратура, одной из жертв торговли людьми стала 22-летняя гражданка России. Ее привезли в Аргентину, где она родила ребенка, чтобы записать отцом новорожденного главного фигуранта — Константина Руднева. Таким способом он хотел получить гражданство Аргентины. В 2013 году суд в России признал Руднева виновным в изнасиловании и хранении наркотиков.