Полиция Дубая рассказала о падении воздушного шара с российскими туристами

Полиция Дубая в ОАЭ сообщила, что ведет расследование инцидента с воздушным шаром, на котором находились туристы из России. Там уточнили, что погибших в результате жесткой посадки нет.

«Полиция Дубая разъясняет, что в результате инцидента с воздушным шаром, произошедшего в Дубае, никто не погиб. Некоторые сообщения об инциденте, циркулирующие в СМИ, являются ложными и вводящими в заблуждение»,— сообщила дубайская полиция «РИА Новости».

Три человека получили травмы, они классифицированы как легкие и средней степени тяжести. Как добавила полиция, на борту воздушного шара находились граждане из трех стран. По предварительной информации, инцидент произошел из-за ухудшения погодных условий.

Инцидент произошел 23 марта. Информация о нем распространилась после публикации Telegram-канала Shot. Проект утверждал, что два человека погибли.