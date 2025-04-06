В Ижевске сузили часть дороги на Советской на 1,5 метра из-за ремонта тротуара

Часть проезжей части на ул. Советской между ул. Карла Маркса и ул. Удмуртской сузили на 1-1,5 м за счет разделительных барьеров, установленных на время ремонта тротуара, сообщает пресс-служба администрации Ижевска. Ограждения поставили для прохода пешеходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

«Подрядчик демонтирует старое покрытие по нечетной стороне, обустраивает новую пешеходную дорожку,— указано в сообщении. В муниципалитете добавили, что сужение дороги затрудняет проезд транспорта, особенно в часы пик. Горожан попросили учитывать ограничения при выборе маршрутов передвижения.