Медик и краевед из Сарапула Виктор Ерастов погиб в зоне спецоперации

В зоне спецоперации погиб медик и краевед из Сарапула Виктор Ерастов, сообщает пресс-служба администрации удмуртского города. Отмечается, что сарапульчанин более 20 лет занимался краеведением и инклюзивным туризмом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сарапула Фото: пресс-служба администрации Сарапула

«Его проект "Город на ощупь" стал настоящим прорывом: благодаря ему незрячие люди смогли "увидеть" Сарапул через тактильные ощущения. А еще Виктор научил их самих проводить экскурсии»,— указывается в сообщении.

По первому образованию Виктор Ерастов был медиком. В зону спецоперации отправился добровольцем. Погиб при выполнении боевого задания.