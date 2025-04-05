В Марий Эл в деревне Федоскино ввели карантин по бешенству

На территории деревни Федоскино Медведевского района Марий Эл введен карантин. Соответствующий указ подписал глава республики Юрий Зайцев.

Эпизоотический очаг установлен на территории личного подсобного хозяйства в деревне. Неблагополучным пунктом признана территория населенного пункта в радиусе 500 метров от границ очага. Ограничения начали действовать с 4 апреля.

В соответствии с указом в эпизоотическом очаге запрещено лечение больных животных, а также ограничен доступ посторонних лиц, за исключением ветеринарных специалистов и проживающих на территории.

На всей территории неблагополучного пункта запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных. Контроль за исполнением ограничительных мер возложен на первого заместителя председателя правительства республики Дмитрия Троицкого.

Влас Северин