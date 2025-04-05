В Пятигорске открыли центр Российского исторического общества

В Пятигорске на базе Северо-Кавказского федерального университета открылся центр Российского исторического общества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского федерального университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СКФУ Фото: СКФУ

Новый центр будет функционировать как координационный хаб для всех региональных отделений Российского исторического общества в округе.

В задачи учреждения входит не только координация научной деятельности, но и осуществление масштабных просветительских проектов, развитие международного взаимодействия и популяризация исторических знаний среди молодого поколения. Это станет значимым этапом в развитии науки на региональном уровне и поможет укрепить межрегиональные связи между учеными и образовательными организациями, включая партнеров в Абхазии, Армении, Грузии и Южной Осетии.

Тат Гаспарян