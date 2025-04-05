В Казани за один рейд выявили 196 нарушений ПДД и возбудили 2 уголовных дела

В ходе специального рейда инспекторы ДПС выявили 196 нарушений правил дорожного движения. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

Основные нарушения касались технического состояния транспортных средств. В 63 случаях выявлено несоответствие светопропускания стекол установленным нормативам. Одиннадцать водителей привлечены к ответственности за превышение допустимого уровня шума транспортных средств. По результатам проверок девять автомобилей с серьезными техническими неисправностями были помещены на специализированную стоянку, еще 16 транспортных средств эвакуированы за иные нарушения.

В результате рейда также было заведено 2 уголовных дела. Так, 19-летнего водителя Volkswagen Polo, задержанного на улице Карбышева за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения при отсутствии водительского удостоверения. Второй инцидент произошел на улице Технической, где 21-летний водитель Hyundai Solaris был остановлен за аналогичное нарушение, а при досмотре автомобиля обнаружены 20 свертков с веществами, предположительно относящейся к наркотическим.

Влас Северин