День космонавтики, «Джизус» и спектакль с Ароновой

В Ярославле в период с 6 по 13 апреля выступят исполнитель «Джизус», квартет «Черный квадрат» с программой «Быть Бахом», актриса Сати Спивакова со стихами Беллы Ахмадулиной , пройдут творческий вечер Васи Ложкина и спектакль «Актриса» с Марией Ароновой, а в кино будут показывать новую комедию «Батя 2: дед». Завершить неделю можно будет празднованием Дня космонавтики в планетарии и музее «Космос». Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

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Концерты

6 апреля в «Китайском летчике Джао Да» выступит рэпер под псевдонимом Слава КПСС (Вячеслав Машнов). Артист выпустил альбом «Россия 34», новые песни из которого вместе со старыми хитами прозвучат на сцене. Стоимость билета — от 2 тыс. руб.

6 апреля группа «Интонация» (Денис Гладкий и Александр Новиков) выступит в баре «Руки Вверх!». Это авторы OST к сериальному хиту последних лет — «Молодежка», в котором прозвучало более 20 песен группы. Стоимость билетов — от 1,2 тыс. руб.

9 апреля на сцене Ярославской филармонии финалист популярных телешоу «Голос» и «Главная Сцена» Арсен Мукенди вместе со своей группой представит программу «Посвящение Стиви Уандеру», в которую войдут не только избранные композиции великого мастера, но и множество других хорошо известных эстрадных песен, которые Мукенди исполняет в ритмах фанка и соула. Стоимость билетов — 500-2000 руб.

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Фото: Ярославская филармония Арсен Мукенди

Фото: Ярославская филармония

11 апреля в баре «Руки Вверх!» состоится концерт популярного российского исполнителя «Джизус» (16+). Певец представит свой новый альбом и споет свои хиты. Цена билетов — от 2 тыс. руб.

13 апреля на сцене Ярославской филармонии состоится программа «BE BACH» («Быть Бахом»), посвященная творчеству Иоганна Баха. Выступит квартет «Черный квадрат» в жанре кроссовер, который основан на сочетании современных стилей с историческими традициями. Музыканты берут за основу известные классические темы для создания собственных композиций. Стоимость билета — 400-1200 руб.

Лекции и встречи

6 апреля пройдет театрализованная аудиопрогулка «Волков. Голос» — это спектакль-путешествие по местам силы Федора Волкова в Ярославле в поисках разгадки его секретов. Проходит в групповом формате, в наушниках (они выдаются на месте), в сопровождении администратора. Стоимость прогулки — 850 руб.

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Фото: Ярославская филармония Сати Спивакова

Фото: Ярославская филармония

Советская и российская киноактриса, журналистка и телеведущая программы «Сати. Нескучная классика» Сати Спивакова 10 апреля в филармонии выступит с программой «Стихотворения чудный театр» — литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству Беллы Ахмадулиной, под аккомпанемент пианиста Алексея Гориболя. Стоимость билетов — 1-3 тыс. руб.

11 апреля в Ярославском областном Доме актера пройдет творческий вечер и спектакль Васи Ложкина «Космонавт по объявлению». В спектакле задействованы актеры Волковского театра. Сюжет развивается в коммунальной квартире Петербурга, в Космосе и в параллельной реальности. Стоимость билетов — от 800 руб.

12 апреля в экспозиции «Слово о полку Игореве» Ярославского музея-заповедника стартует лекторий «Персоналии». В рамках первой встречи гостям расскажут историю семьи Николая Некрасова. Входной билет — 170 руб.

В Областной библиотеке имени Н.А. Некрасова проходит фестиваль «Ярославская книга». 8 и 9 апреля в рамках фестиваля состоится XX юбилейная научная конференция. В конференции примут участие 33 исследователя из 14 городов. Важной темой этого года станет деятельность институтов памяти по изучению документов и книжных собраний военных лет. С полной программой конференции можно познакомиться в публикации областного минкульта. Вход на конференцию бесплатный.

10 апреля в рамках фестиваля пройдет презентация сборника статей Дмитрия Полознева «Ярославль. Исследования по истории и культуре города XVII века». Статьи сборника посвящены актуальным вопросам истории и культуры «золотого века» Ярославля. В книге нашли отражение темы исторической памяти города, показана источниковедческая ценность посадских переписей, выполнены реконструкции эпизодов приходской и монастырской истории. 13 апреля состоится поэтический вечер. С полной программой фестиваля можно познакомиться на сайте библиотеки.

Кино и спектакли

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8 апреля в арт-пространстве «Кущи» пройдет специальный показ документального фильма «Фрида» о великой и загадочной Фриде Кало. Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. После него состоится обсуждение. Стоимость входа — 400 руб.

11 апреля в арт-пространстве «Лампа» пройдет моноспектакль ярославской актрисы Татьяны Старочкиной — разговор о любви «Я тебя воссоздам из ночей». Над спектаклем работала творческая команда из Санкт-Петербурга. Прозвучат стихи Иосифа Бродского, Леонида Аронзона, Ольги Седаковой и других.

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Фото: Ярославский государственный театр кукол Татьяна Старочкина

Фото: Ярославский государственный театр кукол

«Для этой постановки мы соединили целые стихи, написав историю развития отношений двух любящих людей. В спектакле нет сюжета как такового, стихи мы выбирали по теме и ритму, чтобы они не повторялись: спокойное – взрывное – конфликтное – философское»,— рассказала Татьяна Старочкина.

Стоимость билетов — от 800 руб.

12 апреля в КЗЦ «Миллениум» пройдет спектакль «Актриса» с Марией Ароновой. Постановка откроет зрителю тайны закулисья с использованием авторского хода — «театр в театре». Стоимость билетов — 2-7 тыс. руб.

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Фото: Современный театр антрепризы Мария Аронова

Фото: Современный театр антрепризы

С 12 по 13 апреля Дворец культуры «Судостроитель» имени В.А. Ковалева распахнет свои двери для гостей областного фестиваля детских театральных коллективов «Мы играем сказку». Спектакли будут идти два дня подряд, в программе постановки «Веселый Роджер», «Однажды в маленькой деревне», «Мымренок», «Красавица и Чудовище», «Праздник непослушания» и другие. Вход свободный.

До 9 апреля в кинозале «Луч» в КЗЦ «Миллениум» можно посмотреть комедию «Батя-2: дед». Во время развода с женой Макс вспоминает детство, когда родители, которые тоже собирались разводиться, отправили его на лето к деду-фронтовику в деревню. Тогда строгий дед стал настоящим другом и учителем для мальчика. В ролях: Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Андрей Андреев, Степан Девонин и другие. Стоимость билетов — 250 руб.

Выставки

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В Ярославле открылся ежегодный фестиваль современного искусства «Art non-stop». В Губернаторском доме с 8 по 13 апреля пройдет выставка Ильи Комова – живописца, члена-корреспондента Российской академии. Отец художника – скульптор Олег Комов– создатель памятника Ярославу Мудрому. Вход на выставку будет бесплатным. 12 апреля пройдет творческая встреча с Ильей Комовым.

День космонавтики

12 апреля в музее Космос в Никульском (Тутаевский район) гостей ждет открытие новой выставки, космические мастер-классы, игра-приключение для детей, захватывающие фильмы о Марсе и VR-путешествие по Солнечной системе. Стоимость входного билета — 250 руб.

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Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Планетарий

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

12 и 13 апреля в Ярославском планетарии состоится множество мероприятий. Можно сходить и увидеть полет Юрия Гагарина на космическом корабле «Восток-1» в 3D, принять участие в ночных наблюдениях, пройти интерактивный квест «Я стану космонавтом», посетить интерактивную экскурсию «Один день из жизни космонавта». Подробнее с программой можно познакомиться на сайте планетария.

Алла Чижова