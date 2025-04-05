В Орске за день выявлены три очага ландшафтных пожаров

Сухая трава загорелась в Орске в субботу днем в районе улицы Крайняя. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На место выехали четыре пожарно-спасательные части и восемь расчетов МЧС России. Огонь тушили на двух участках: один находился со стороны улицы Маркова, второй —со стороны Кишиневской.

Распространение огня удалось остановить около 16:34 (MSK+1). Угрозы жилым домам не было.

Около 18:12 пожарные выявили еще один очаг возгорания — у моста через Орь. Его ликвидируют две пожарно-спасательные части. В итоге распространение огня на указанном участке также удалось остановить. Пожар был локализован.

Георгий Портнов