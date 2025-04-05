В Татарстане два человека погибли в ДТП

В Пестречинском районе Татарстана 2 человека погибли в аварии с участием автомобиля BMW. Информация об этом опубликована в Telegram-канале прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Пестречинском районе Татарстана 2 человека погибли в аварии с участием автомобиля BMW

Фото: Прокуратура Республики Татарстан В Пестречинском районе Татарстана 2 человека погибли в аварии с участием автомобиля BMW

Фото: Прокуратура Республики Татарстан

По предварительной информации, водитель автомобиля BMW, находившийся за рулем в состоянии утомления, уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения водитель автомобиля ВАЗ и его пассажир скончались на месте происшествия.

На место аварии выехал заместитель прокурора Пестречинского района Марат Гималтдинов. Прокуратура района взяла на контроль ход процессуальной проверки.

Влас Северин