В Татарстане два человека погибли в ДТП
В Пестречинском районе Татарстана 2 человека погибли в аварии с участием автомобиля BMW. Информация об этом опубликована в Telegram-канале прокуратуры республики.
В Пестречинском районе Татарстана 2 человека погибли в аварии с участием автомобиля BMW
Фото: Прокуратура Республики Татарстан
По предварительной информации, водитель автомобиля BMW, находившийся за рулем в состоянии утомления, уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения водитель автомобиля ВАЗ и его пассажир скончались на месте происшествия.
На место аварии выехал заместитель прокурора Пестречинского района Марат Гималтдинов. Прокуратура района взяла на контроль ход процессуальной проверки.