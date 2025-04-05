Власти Ставрополья помогут вдове участника ВОВ приобрести жилье

Вдова ветерана Великой Отечественной войны из Невинномысска получит государственную субсидию на приобретение жилья, сообщает пресс-служба минстроя Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Осенью прошлого года в крае полностью закрыли очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий данной категории граждан. В марте этого года поступила новая заявка. Вдова ветерана Великой Отечественной войны из Невинномысска уже включена в сводный список получателей и занимается подбором жилья»,— сообщил министр строительства и архитектуры региона Андрей Уваров.

Средства на помощь ветеранам ВОВ в приобретении собственного жилья в 2025 году заложены в достаточном объеме, отмечают в министерстве. В случае поступления новых заявок государственная поддержка будет предоставлена незамедлительно.

Для получения субсидии необходимо подать заявление о признании нуждающимся в жилом помещении в администрацию по месту регистрации. Перечень требуемых документов установлен административным регламентом органа местного самоуправления.

Тат Гаспарян