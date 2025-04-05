После завершения строительства ЖК «Любимов» КРПК на 84% сократила выручку

АО «Корпорация развития Пермского края» обнародовало финансовые результаты деятельности за 2024 год. Согласно сервису Rusprofile.ru, выручка структуры региональных властей в минувшем году составила 281,1 млн руб.— это на 84% меньше, чем в 2023 году (1,75 млрд руб.). КРПК также на 91,8% снизила чистый убыток — с 1,22 млрд руб. в 2023 году до 106,1 млн руб. в 2024-м.

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«В связи с завершением крупного проекта — строительства жилого комплекса “Любимов” в Березниках — изменилась выручка акционерного общества и скорректировались все финансовые результаты года»,— прокомментировали финансовые итоги работы корпорации в пресс-службе акционерного общества.

ЖК «Любимов» в Березниках был крупнейшим девелоперским проектом Корпорации развития Пермского края. Общая площадь комплекса из 29 домов составила 293 тыс. кв. м. Строительство микрорайона в правобережной части Березников было начато в 2014 году для переселения граждан из домов, признанных непригодными из-за техногенной аварии на руднике БКПРУ-1. КРПК курировала стройку, летом 2023 года ЖК был полностью сдан, в июне того же года завершились мероприятия по переселению в него более 12,5 тыс. человек.

Как указано на сайте корпорации, среди текущих проектов общества значится строительство ЖК «Новый Звездный» в Новых Лядах для пермских ракетостроителей, капремонт УДС «Молот», строительство гостиничного комплекса на ул. Окулова, 4, организация возведения ледовой арены на Иве, пермского зоопарка и капремонт травматологического отделения городской клинической больницы №4.