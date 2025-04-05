В Красноярском крае прокуратура проводит проверку после разрушений от ураган

Прокуратура организовала проверку по факту последствий разрушений от штормового ветра в Красноярском крае. Аварийное отключение электроэнергии произошло в 17 районах, временные ограничения затронули более 19 тыс. жилых домов и 151 социальный объект, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ветром были сорваны крыши образовательных учреждений в поселке Курагино и селе Солгон, а также автовокзала в поселке Новоселово. Предварительно известно о двух пострадавших. По данным регионального ГУ МВД, в Красноярске кровля жилого дома обрушилась на местного жителя, пострадавшего с травмами доставили в больницу. На данный момент в городе действует режим повышенной готовности.

В краевом МЧС сообщили, что в регионе за сутки произошли 30 ландшафтных пожаров. «Регистрировались возгорания жилых домов, хозпостроек, мусора», - говорится в сообщении. По прогнозам синоптиков, штормовой ветер сохранится до 6 апреля.

«Прокуратура даст оценку соблюдению нормативных сроков устранения аварийной ситуации, в том числе регламентных сроков отключения электроэнергии при возросшей ветровой нагрузке», - говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Александра Стрелкова