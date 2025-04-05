В Самаре из ТРК «Эль Рио» эвакуировали 350 человек из-за угрозы пожара

Пожарная сигнализация сработала в торгово-развлекательном комплексе «Эль Рио» в Самаре в субботу, 5 апреля. Сообщение о происшествии в Кировском районе на Московском шоссе, 205, поступило на пульт оперативных служб в 13:03 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Подразделения выехали на место и установили, что «на втором этаже в развлекательном парке произошло короткое замыкание воздушного компрессора». При этом возгорания не произошло.

Никто не погиб и не пострадал. Из здания было эвакуировано 350 человек, включая 170 детей.

Георгий Портнов