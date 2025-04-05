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В Сочи ожидается сильный туман и гроза

Городские службы Сочи и Сириуса переведены на усиленный режим работы в связи с прогнозируемыми туманом и грозами 6 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Синоптики прогнозируют туман с видимостью 0,5-1,0 км в ночь с 5 на 6 апреля на территории Сочи и Сириуса.

Спасатели призывают местных жителей и туристов придерживаться мер безопасности, временно воздержаться от приближения к водоемам и проявлять осторожность при управлении автотранспортом. Также не стоит оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.

Алина Зорина

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