Во время авиаоблета, проводимого в рамках санитарно-экологического двухмесячника, в Татарстане выявили 150 нарушений. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Минэкологии республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане выявили 150 нарушений в ходе санитарно-экологического авиаоблета

Фото: Минэкологии Республики Татарстан В Татарстане выявили 150 нарушений в ходе санитарно-экологического авиаоблета

Фото: Минэкологии Республики Татарстан

Мониторинг охватил Мамадышский, Елабужский, Менделеевский, Мензелинский, Заинский, Тукаевский, Нижнекамский районы, а также Набережные Челны.

Наибольшее количество нарушений — 103 случая — составляют несанкционированные свалки. В ближайшее время специалисты министерства продолжат мониторинговые мероприятия в юго-восточных районах республики.

Влас Северин