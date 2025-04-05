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В Татарстане выявили 150 нарушений в ходе санитарно-экологического авиаоблета

Во время авиаоблета, проводимого в рамках санитарно-экологического двухмесячника, в Татарстане выявили 150 нарушений. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Минэкологии республики.

В Татарстане выявили 150 нарушений в ходе санитарно-экологического авиаоблета

В Татарстане выявили 150 нарушений в ходе санитарно-экологического авиаоблета

Фото: Минэкологии Республики Татарстан

В Татарстане выявили 150 нарушений в ходе санитарно-экологического авиаоблета

Фото: Минэкологии Республики Татарстан

Мониторинг охватил Мамадышский, Елабужский, Менделеевский, Мензелинский, Заинский, Тукаевский, Нижнекамский районы, а также Набережные Челны.

Наибольшее количество нарушений — 103 случая — составляют несанкционированные свалки. В ближайшее время специалисты министерства продолжат мониторинговые мероприятия в юго-восточных районах республики.

Влас Северин

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