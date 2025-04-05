Бастрыкин поручил возбудить дело из-за непригодной дороги в Сарапуле

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению жительницы Сарапула, сообщает информационный центр ведомства. В обращении указывается на нарушение прав жителей частных домов из-за плохого состояния автомобильной дороги на проезде Пархоменко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В сообщении СКР говорится о том, что асфальтовое покрытие отсутствует, на грунтовом полотне образовались ямы и колеи, что делает невозможным проезд транспортных средств, включая экстренные службы и школьные автобусы. Также район не оборудован уличным освещением, централизованным водоснабжением и пожарными гидрантами. «Многочисленные обращения (к органам власти.— "Ъ-Удмуртия") результатов не принесли»,— указывает ведомство.

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.