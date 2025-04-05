Глава СКР поручил проверить таксиста, отказавшегося везти школьника без взрослых

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по информации о челябинском таксисте, которого подозревают в оставлении ребенка в опасности. Проверку по признакам ст. 125 УК РФ проводит управление СК РФ по Челябинской области, сообщает Информационный центр СКР.

«В социальных медиа сообщается, что в Челябинске таксист отказался везти 12-летнего ребенка, указав на то, что последний поедет один. Мальчику пришлось идти до дома 10 км пешком, так как у него разрядился телефон»,— говорится в сообщении.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе процессуальной проверки.