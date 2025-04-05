В Ростове терапевт может ежемесячно зарабатывать до 250 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону на самую высокую зарплату, 120-250 тыс. руб. в месяц, может рассчитывать специалист с пятилетним опытом работы врачом-терапевтом. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, проанализировав результаты собственного исследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В марте 2025 года сервис изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «врач-терапевт» в коммерческих клиниках донской столицы. Выяснилось, что в них зарплатный максимум по данной позиции достигает 250 тыс. руб. Для сравнения, в частных клиниках в Москве каждый терапевт может ежемесячно получать до 350 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — до 300 тыс. руб.

Представители SuperJob пояснили, что в Ростове-на-Дону сравнительно небольшой оклад (50-70 тыс. руб./мес.) обещают, например, сотруднику с высшим медицинским образованием, интернатурой и/или ординатурой по специальности «Терапия», наличием соответствующего действующего сертификата, знанием современных методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний, основ фармакотерапии и законодательства РФ о здравоохранении, современных стандартов оказания медпомощи. А вот от 80 тыс. руб. до 120 тыс. руб. ежемесячно зарабатывать специалист с указанными выше компетенциями и опытом работы врачом-терапевтом не менее трех лет. На самую высокую зарплату (120-250 тыс. руб./мес.) может рассчитывать высоко квалифицированный терапевт с опытом работы от пяти лет.

«Работодатель также может ожидать наличие дополнительных сертификатов по неврологии, кардиологии, гастроэнтерологии, эндокринологии, иммунологии, функциональной диагностике, превентивной или восстановительной медицине, наличие ученой степени», – добавили аналитики сервиса.

Владимир Андреев