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В Самаре водитель иномарки потерял сознание и врезался в дерево, пострадали дети

ДТП с двумя пострадавшими детьми произошло в Самаре в субботу, 5 апреля. Происшествие случилось утром на улице Ново-Садовой. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительной информации, водитель-мужчина 1982 года рождения за рулем автомобиля Toyota Camry ехал со стороны улицы Советской Армии в направлении проспекта Масленникова, при перестроении потерял сознание и врезался в дерево.

В результате аварии пострадали двое пассажиров: девочки двух и 11 лет. По факту ДТП проводится проверка.

Георгий Портнов