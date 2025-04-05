Водитель ВАЗ-2114 погиб при столкновении на трассе в Сочи

21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 погиб в ДТП на трассе в Сочи. Об этом сообщает полиция города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба полиции Сочи Фото: пресс-служба полиции Сочи

Авария случилась около в 10:17 на автомобильной дороге «Обход Сочи». Управлявший отечественным автомобилем водитель на правом закруглении трассы выехал на полосу, которая предназначена для встречного движения, где столкнулся с машиной марки Geely.

В результате происшествия водитель легковушки скончался на месте аварии.

Алина Зорина

Алина Зорина