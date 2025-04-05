С начала 2025 года в Ростовской области на пожарах погибли более 50 человек

В первом квартале 2025 года в донском регионе во время пожаров произошли 52 смертельных случая. Об этом сообщило издание DonDay со ссылкой на представителей Управления МЧС России по Ростовской области. Спасатели уточнили, что по сравнению с январем-мартом 2024 года, количество трагедий снизилось на 22,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Согласно статистике, за последние три месяца в результате пожаров погибли 52 человека, включая двоих детей. Оба несчастных случая с участием несовершеннолетних произошли зимой», – пишет издание. Для сравнения, в первом квартале 2024 года, до смерти угорели 67 человек.

Как объяснили специалисты, возгорания происходили из-за неисправных электроприборов, непотушенной сигареты и неосторожного обращения с огнем.

Ефим Мартов