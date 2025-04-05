«Т Плюс» установит на пермской ТЭЦ-14 экспериментальную турбину

На пермской ТЭЦ-14 (входит в «Т Плюс») будет установлена экспериментальная отечественная турбина разработки «Силовых машин» ГТЭ-65. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Запискин Фото: Евгений Запискин

Как уточнили в «Т Плюс», договор о поставке этого энергетического оборудования подписали 28 марта гендиректор «Т Плюс» Павел Сниккарс и гендиректор АО «Силовые машины» Александр Конюхов.

Как сообщалось ранее, российское предприятие «Силовые машины» разработало две турбины — ГТЭ-65 на 65 МВт и ГТЭ-170 на 170 МВт. Эти турбины призваны заменить аналогичное оборудование Siemens, который покинул РФ после начала СВО. Первый головной образец газовой турбины ГТЭ-65 планируется установить на пермской ТЭЦ-14. Как уточняет «Т Плюс», речь идет о ГТЭ-65.1 - экспериментальной газовой турбине F-класса с температурой в камере сгорания 1 320 °С. Ее разработка позволит обеспечить технологический суверенитет энергетической отрасли.

«Т Плюс» собирается строить два парогазовых блока на российских газовых турбинах по программе модернизации, их запуск запланирован на 1 апреля 2028 года. Согласно постановлению правительства от 2021 года, планируется выделить на модернизацию Саратовской ТЭЦ-2 (115 МВт) 8,68 млрд руб., Пермской ТЭЦ-14 (105 МВт) — 8,21 млрд руб.