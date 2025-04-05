4 апреля в деревне Чирш-Сирма в Чувашии произошел пожар, в результате которого полностью уничтожен жилой дом и пострадал его хозяин. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МЧС республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии мужчина пострадал при пожаре в частном доме

Фото: МЧС по Чувашской Республике В Чувашии мужчина пострадал при пожаре в частном доме

Фото: МЧС по Чувашской Республике

В тушении были задействованы 13 спасателей и 3 единицы спецтехники, огонь был ликвидирован на площади 105 кв. метров. В результате происшествия 49-летний хозяин дома получил ожоги и был госпитализирован.

По данным МЧС, за последние сутки на территории Чувашии зарегистрировано 13 пожаров, 5 из которых пришлись на ландшафтные возгорания.

Влас Северин