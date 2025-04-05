В Чувашии женщина пострадала в ДТП с лосем на трассе М-7

В Чувашии женщина пострадала в результате наезда на лося на трассе М-7 «Волга». Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии женщина пострадала в результате наезда на лося на трассе М-7 «Волга»

Фото: Госавтоинспекция Чувашской Республики В Чувашии женщина пострадала в результате наезда на лося на трассе М-7 «Волга»

Фото: Госавтоинспекция Чувашской Республики

Авария произошла вечером 4 апреля на 603-м километре в Моргаушском округе республики. По предварительным данным, водитель «Лады Весты» 1983 года рождения совершил наезд на лося, перебегавшего дорогу.

В результате ДТП 40-летняя пассажирка автомобиля получила травмы и была доставлена в больницу в бессознательном состоянии. Водитель прошел освидетельствование на состояние опьянения — результат отрицательный.

Влас Северин