В Татарстане направили первый транш в размере 660 млн рублей сельхозпроизводителям республики для покупки удобрений. Об этом на совещании в Доме Правительства Татарстана сообщил заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сельхозпроизводителям Татарстана направили 660 млн рублей на покупку удобрений

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Сельхозпроизводителям Татарстана направили 660 млн рублей на покупку удобрений

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

На сегодняшний день в регионе накоплено 443 тыс. тонн минеральных удобрений, что составляет 73,9 кг на каждый гектар посевных площадей.

Обеспеченность аграриев семенами яровых зерновых культур достигла 129%. В республике продолжается плановый завоз семян подсолнечника, которых уже поступило 47 тыс. посевных единиц (40% от потребности), и кукурузы — 100 тыс. посевных единиц (57% от необходимого объема).

В рамках подготовки к кормозаготовительной кампании аграриям также предстоит отремонтировать 172 кормоуборочных комбайна, 122 самоходные косилки и около 687 пресс-подборщиков. Как подчеркнул министр, все ремонтные работы должны быть завершены до 10 мая.

Влас Северин