В Татарстане план ярового сева на текущий год составляет 1 млн 730 тыс. гектаров. Об этом на совещании в Доме Правительства Татарстана сообщил заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане в 2025 году под яровые культуры отведено 1,73 млн гектаров

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Татарстане в 2025 году под яровые культуры отведено 1,73 млн гектаров

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из общей площади 860 тыс. гектаров займут зерновые культуры, еще 632 тыс. га планируется засеять техническими культурами.

На сегодняшний день подкормка озимых проведена на площади 282 тыс. га, что составляет 59% от запланированного объема. Многолетние травы подкормлены на 112 тыс. га (31% от плана). В семи районах работы по подкормке озимых полностью завершены, а в Дрожжановском, Алексеевском, Буинском и Высокогорском районах уже приступили к севу ячменя и гороха.

Боронование начато в 35 муниципальных образованиях. Всего предстоит обработать 2,5 млн га. Для выполнения работ сельхозпредприятия задействовали 3642 бороновальных агрегата, суточная производительность которых достигает 190 тыс. га.

Влас Северин