Все фонтаны Ставрополя запустят к 20 апреля

По поручению главы Ставрополя Ивана Ульянченко все 30 городских фонтанов должны быть запущены к 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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«Сезон фонтанов в этом году начнется в преддверии майских праздников, чтобы на предстоящих длинных выходных жители и гости Ставрополя насладились их свежестью и красотой. Однако до этого мы проведем пробный запуск работы фонтанов»,— сказал Иван Ульянченко.

Подготовительные работы начались еще в середине марта с демонтажа световых инсталляций на пяти городских фонтанах и расконсервации остальных каскадов. На текущей неделе коммунальщики приступили к очистке чаш фонтанов и обработке их специальным гидрофобным составом.

Тат Гаспарян