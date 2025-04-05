Все фонтаны Ставрополя запустят к 20 апреля
По поручению главы Ставрополя Ивана Ульянченко все 30 городских фонтанов должны быть запущены к 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Фото: администрация города Ставрополя
«Сезон фонтанов в этом году начнется в преддверии майских праздников, чтобы на предстоящих длинных выходных жители и гости Ставрополя насладились их свежестью и красотой. Однако до этого мы проведем пробный запуск работы фонтанов»,— сказал Иван Ульянченко.
Подготовительные работы начались еще в середине марта с демонтажа световых инсталляций на пяти городских фонтанах и расконсервации остальных каскадов. На текущей неделе коммунальщики приступили к очистке чаш фонтанов и обработке их специальным гидрофобным составом.