В Татарстане годовой план по строительству жилья за 2025 год выполнен на 45%, всего введено 1 млн 473 тыс. кв. м жилья. Об этом на совещании в Доме Правительства Татарстана сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане годовой план по строительству жилья выполнен на 45%

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В Татарстане годовой план по строительству жилья выполнен на 45%

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным на 5 апреля, в коммерческом жилищном строительстве сдано 6% от запланированного объема — 25 многоквартирных домов общей площадью более 105 тыс. кв. м. Выполнение годового плана по социальной ипотеке составляет 32% (52 тыс. кв. м). Наибольшие темпы строительства демонстрируют застройщики индивидуального жилья — введено 1 млн 314 тыс. кв. м.

Министр также доложил о ходе реализации программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. В частности, для детей-сирот планируется приобрести 450 жилых помещений, 37 из которых будут софинансированы из федерального бюджета. По программе поддержки молодых семей сертификаты получили 66 семей, а 25 многодетным семьям (имеющим пять и более детей) выделены жилищные сертификаты на общую площадь 2246 кв. м.

Влас Северин