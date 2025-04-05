В Ижевске ликвидировали пожар в офисе продаж автосалона

В Ижевске на территории автосалона произошел пожар в офисе продаж 4 апреля около 11:40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Работники, подключая оргтехнику, почувствовали запах дыма, после чего началось плавление навесного потолка. Они не смогли самостоятельно потушить огонь, и пламя быстро охватило помещение.

Площадь пожара составила 10 кв. м. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводов. Для ликвидации последствий были привлечены две единицы техники и девять специалистов МЧС России.