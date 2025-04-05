На Дону максимальную соцвыплату 50 тысяч рублей получают 1700 медработников

В Ростовской области 1,7 тыс. медицинских работников получают социальную выплату в размере 50 тыс. руб. Об этом сообщает «АиФ-Ростов» со ссылкой на главного специалиста отдела по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью Отделения Социального фонда России (ОСФР) по региону Полину Шевченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Она разъяснила изданию, что право на получение специальной доплаты имеют отдельные категории медиков. «Всего такую выплату в 2025 году получают более 18 тыс. донских медиков. При этом более 1,7 тыс. положена доплата в максимальном размере», – уточнили в ОСФР по Ростовской области.

По информации Фонда, рассчитывать на специальную выплату могут медики первичного звена, сотрудники центральных районных, районных и участковых больниц, а также специалисты скорой помощи. Медики могут получить дополнительно от 4,5 тыс. руб. до 50 тыс. руб. Это зависит от категории специалиста, места работы и численности населенного пункта, где находится больница.

Ефим Мартов