В Казани с начала 2025 года пять человек пострадали в ДТП с мотоциклами и питбайками

В Казани с начала текущего года четыре человека пострадали в ДТП с участием мотоциклов и один — в аварии с питбайком. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

Всего с начала 2025 года в столице Татарстана зарегистрировано семь ДТП с участием мотоциклов и питбайка.

В 2024 году в Казани произошло 197 аварий с мотоциклами и 15 — с питбайками и эндуро, в результате которых три человека погибли, а 80 — получили травмы.

Влас Северин