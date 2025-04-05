Во Франции введен чрезвычайный план из-за вспышки лихорадки чикунгунья

В университетской больнице французского региона Реюньон ввели чрезвычайный «Белый план» из-за вспышки эпидемии чикунгуньи. Эта мера рассчитана на то, чтобы «мобилизовать все человеческие и материальные ресурсы», сообщает портал Reunion la 1ere.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jean-Francois Badias / AP Фото: Jean-Francois Badias / AP

Чикунгунья — вирусное заболевание, которое передается через укусы комаров. Вызывает лихорадку, сопровождающуюся болями в мышцах и суставах. В числе других симптомов — головная боль, тошнота, опухание суставов и сыпь. Симптомы могут сохраняться на протяжении трех и более месяцев.

С 17 по 23 марта в Реюньоне было выявлено около 6 тыс. случаев заражения. По данным регионального агентства здравоохранения, больных может быть в три-четыре раза больше, поскольку не все пациенты проходят скрининг. С августа 2024 года зарегистрировано более 20 тыс. случаев заболевания, два человека в возрасте 86 и 96 лет умерли.

Эпидемия сильнее всего поразила юг острова, но эксперты считают, что ее пик еще не достигнут. Он ожидается к середине апреля, передает радиостанция Francebleu. Она уточняет, что «Белый план» позволяет медучреждениям отменять определенные операции или отзывать медицинский персонал из отпуска. Последний раз его запускали в январе 2022 года во время эпидемии COVID-19.