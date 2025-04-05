В Казани задержали мужчину, подозреваемого в нападении на пенсионера

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в нападении на пожилого мужчину в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

Инцидент произошел в квартире на улице Октябрьской, куда злоумышленник ворвался днем и начал расбрасывать вещи. Когда 78-летний хозяин попытался его остановить, нападавший несколько раз ударил пенсионера по голове и скрылся.

Супруга пострадавшего смогла описать приметы преступника, и патрульные начали объезжать ближайшие территории. Вскоре на улице Воровского продавец местного магазина обратилась к ним за помощью — один из посетителей вел себя агрессивно, мешал работе и пугал покупателей. В торговом зале сотрудники задержали мужчину, подходившего под описание злоумышленника.

34-летнего подозреваемого передали сотрудникам полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Пострадавший пенсионер был доставлен в больницу.

Влас Северин