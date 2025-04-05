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Татарстан получил 4,1 млрд рублей на нацпроект по продовольственной безопасности

Татарстану выделили 4,1 млрд руб. на нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Минсельхоза республики.

В рамках нацпроекта реализуются два федеральных проекта: «Кадры в АПК», а также «Производство критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств».

На проект «Кадры в АПК» в 2025–2027 годах предусмотрено 3,1 млрд руб., в 2025 году Татарстан получит 635,6 млн руб. — больше, чем любой другой регион. Средства планируется направить на возмещение затрат на модернизацию колледжей, создание агроклассов в школах, а также поддержку научно-педагогических кадров, включая компенсацию затрат на жилье и стимулирующие выплаты.

Еще 1 млрд руб. в 2026–2027 годах будет направлен на развитие технологий производства пищевых и кормовых добавок, включая научные исследования. Эти меры помогут укрепить кадровый и технологический потенциал агропромышленного комплекса республики.

Влас Северин

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