В Куйбышевском районе Самары отключат холодную воду на 36 улицах
Отключение холодной воды планируется в ряде домов Куйбышевского района Самары в ночь с 5 на 6 апреля. Об этом сообщает «РКС-Самара».
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«Работы пройдут в ночное время, с 22:00 5 апреля до 6:00 (MSK+1) 6 апреля»,— говорится в сообщении.
Отключение будет связано с плановым ремонтом водовода на улице Бакинской. Оно затронет многоквартирные дома, частный сектор и другие здания на территории района. Холодную воду отключат в границах 36 улиц.
Жителям рекомендуют заранее запастись водой для бытовых нужд. Также ее запас подвезут на бойлере, который будет находиться на улице Фасадной, 20.