Уфимку подозревают в 79 эпизодах фиктивной регистрации иностранцев

Подразделение дознания отдела полиции №9 Управления МВД России по Уфе возбудило уголовное дело по признакам фиктивной постановки на учет иностранного гражданина (ст. 322.3 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщила пресс-служба УМВД по Уфе, с апреля 2023 года по январь этого года 52-летняя уфимка за деньги 79 раз фиктивно прописывала иностранцев в своей квартире. При этом, отмечают в ведомстве, она знала, что они не будут проживать на этой жилплощади.

Подозреваемая призналась в содеянном, сославшись на трудное материальное положение, указано в релизе.

Олег Вахитов