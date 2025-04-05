В Ростове изменили схему движения транспорта на кольце Вавилова и Королева

В Ростове-на-Дону внедрена новая схема движения на кольцевой развязке улиц Вавилова и Королева. Об этом сообщает министерство транспорта Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

По информации минтранса региона, цель изменений – оптимизация распределения транспортных потоков: разделение направлений на Северный жилой массив, микрорайон Суворовский и улицу Особенная.

«В рамках проекта проводится расширение проезжей части с двух до четырех полос. Предусмотрено создание двух дополнительных проездов местного значения по обеим сторонам основной магистрали, – говорится в сообщении министерства. – В перспективе планируется строительство многоуровневой транспортной развязки. Первый уровень будет представлен кольцевым пересечением улиц Королева, Вавилова и Суворовского. Второй уровень будет реализован посредством путепровода, обеспечивающего движение в противоположном направлении».

Завершение всех строительных работ запланировано на декабрь 2025 года.

Ефим Мартов