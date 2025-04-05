Бывший глава администрации губернатора Прикамья возглавил Российскую ассоциацию политических консультантов

Президентом Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) избран бывший руководитель администрации губернатора Пермского края Фирдус Алиев. Об этом сообщает telegram-канал «Политджойстик».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фирдус Алиев.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фирдус Алиев.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фирдус Алиев с 1999 года по 2002 год руководил телекомпанией «Новый Регион» в Ижевске. В 2002 году возглавил ГТРК «Самара». В 2007-2008 и 2011-2012 годах занимал должность руководителя администрации губернатора Пермского края. Позже занимал должности директора проектного офиса по сопровождению реализации территориальных проектов атомной отрасли АО «Атом-ТОР», управляющего директора Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом.

Российская ассоциация политических консультантов — первое в России профессиональное объединение политических консультантов, работающих в сфере организации и проведения выборных кампаний, а в межвыборный период работающих с политиками и общественными деятелями.