Шесть самолетов в Сочи перенаправили на запасные аэродромы из-за тумана

Шесть самолетов перенаправили на аэродромы Минеральных Вод, Грозного и Махачкалы из-за сильного тумана в аэропорту Сочи в ночь на 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Воздушные суда изменили маршрут около 00:05 мск. В пресс-службе аэропорта отметили, что это повлечет задержки не только прибывающих рейсов, но и отправления разворотных, запланированных на этих самолетах.

Все службы аэропорта работают в усиленном режиме. В условиях ограниченной видимости привлечен дополнительный персонал для обеспечения обслуживания самолетов и пассажиров. Для получения актуальной информации о рейсах пассажиры могут обратиться к онлайн-табло в терминале, на сайте аэропорта или авиакомпаний.

Подобная ситуация наблюдалась вечером 3 апреля, когда девять самолетов, направлявшихся в Сочи, также были перенаправлены из-за тумана. Позднее семь из них приземлились в аэропорту города-курорта.

Алина Зорина