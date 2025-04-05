Зампредседателя комиссии думы Ижевска по экономике Владимир Гасов — в праймериз

Заместитель председателя постоянной комиссии городской думы Ижевска по экономической политике, промышленности и предпринимательству, начальник транспортного цеха ПАО «Ижсталь» Владимир Гасов включен в списки кандидатов предварительного голосования от партии «Единая Россия» (праймериз). Как указано на соответствующем партийном сайте, народный избранник снова проходит по Металлургическому одномандатному избирательному округу №11.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Гасов, vk Фото: Владимир Гасов, vk

Господин Гасов представляет в гордуме фракцию «Единая Россия». Начальником транспортного цеха ПАО «Ижсталь» его назначили в январе 2020-го. С апреля 2004-го по декабрь 2019-го Владимир Гасов работал директором ООО «Ижсталь-авто». Ему 64 года. Является заслуженным работником автомобильного транспорта Удмуртии. В 1983-м окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт.

Среди прочего, господин Гасов является членом городского инвестиционного совета. В декабре 2024-го он рассказал «Ъ-Удмуртия» о планах передачи здания бывшего кинотеатра «Аврора» в Ижевске московской группе компаний «Основа» под переделку в физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). На объект также претендовал предприниматель и владелец «Городских терм» Юрий Бычков для возведения термального комплекса. Однако инвестсовет сошелся на том, что в микрорайоне необходимо построить спортивный объект.

Подробнее об этом читайте в материале «"Аврору" взяли под "Основу"».