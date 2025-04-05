Елена Дербилова вновь возглавила удмуртское отделение Союза женщин России

Руководителя постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по труду, социальной политике и делам ветеранов Елену Дербилову единогласно переизбрали на пост председателя удмуртского отделения «Союза женщин России» (СЖР), сообщает пресс-служба регионального парламента. Выборы прошли 4 апреля в рамках конференции женского движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Сейчас в реготделении СЖР состоят около 5 тыс. членов. За последний год их количество увеличилось на 800 активисток. Советы женщин функционируют во всех 30 городских и муниципальных округах, а также в 196 сельских поселениях. В целях общественной организации — развитие женского движение, повышение роли представительниц прекрасного пола в общественно-политической жизни Удмуртии и реализация социальных проектов.

Например, в пандемию реготделение СЖР организовывало чаты женсоветов, активисты движения развозили продукты по домам, шили маски и помогали медработникам в «красной зоне». С начала спецоперации активистки собирают гуманитарную помощь для отправки участником СВО, а также оказывают поддержку членам их семей.

Госпожа Дербилова возглавила удмуртское отделение СЖР в марте 2023-го. Председателем комиссии Госсовета Удмуртии по труду, социальной политике и делам ветеранов она стала в 2022-м. В 2019-2022 гг. Елена Дербилова руководила депутатской фракцией «Единая Россия» в региональном парламенте.