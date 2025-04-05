Студенты таганрогского кампуса ЮФУ отправили бойцам СВО самодельные сухие души

В Инженерно-технологической академии Южного федерального университета (ИТА ЮФУ) завершился сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций вуза. Здесь уточнили, что традиционно инициатором акции выступил историко-патриотический центр Института радиотехнических систем и управления (ИПЦ ИРТСУ ЮФУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что на линию боевого соприкосновения из Таганрога студенты и преподаватели отправили более 400 кг позиций, необходимых воинам. В этот раз бойцам, в частности, решили передать 15 кг средств бытовой химии и личной гигиены, 15 кг сладостей, 25 кг различных продовольственных позиций. Особое внимание было уделено очищенной питьевой воде: в преддверии жаркой погоды представители ЮФУ собрали более 350 литров.

«Мы впервые подготовили для наших защитников сухие души – средства гигиены для полевых условий, когда отсутствует доступ к воде и элементарная возможность помыться, – рассказал руководитель ИПЦ ИРТСУ Сергей Власов, – Набор состоит из губки и полотенца. Губка пропитана средством, которое при контакте буквально с 50 мл воды образует пену. Влажной губкой обтирают тело, пена «поднимает» грязь, затем её вытирают полотенцем. Благодаря использованию сухих душей кожа становится чистой и мягкой, без ощущения липкости».

Подобные акции ИТА ЮФУ проводит регулярно. Следующая состоится в начале лета.

Ефим Мартов