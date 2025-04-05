За прошедшие сутки в Казани произошло 185 ДТП

4 апреля в Казани было зафиксировано 185 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

Погибших и раненых нет. Из общего числа аварий 84 случая оформлены в центрах обработки ДТП, а 26 — сотрудниками ГИБДД на месте с материальным ущербом.

За сутки задержали 6 водителей в состоянии опьянения и 3 человек, управлявших транспортом без прав. 6 граждан были доставлены в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений.

Влас Северин