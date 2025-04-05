«Трактор» обыграл «Адмирал» со счетом 5:4 и вышел вперед в серии плей-офф

Хоккейная команда «Трактор» выиграла пятый матч в серии с владивостокским «Адмиралом» в плей-офф со счетом 5:4. После игры на домашнем льду челябинцы ведут в серии 3:2.

Первые два периода матча вел «Адмирал», забросивший четыре шайбы в ворота хозяев. Однако в третьем периоде игрокам «Трактора» удалось сравнять счет, а в овертайме забить пятый гол.

В составе «Адмирала» отличились Вячеслав Основин, забросивший две шайбы, Даниил Гутик и Павел Шан. Среди игроков «Трактора» ворота противника поразили Григорий Дронов, Андрей Светлаков, Макси Шабанов, Стивен Кэмпфер и Семен Дер-Аргучинцев, забивший победный гол в овертайме.

Уже 6 апреля состоится шестая игра между «Трактором» и «адмиралом». Матч пройдет на «Фетисов арене» во Владивостоке.