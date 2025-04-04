«Железные дороги Новороссии» разработали маршруты поездов из Москвы в Крым

ФГУП «Железные дороги Новороссии» разработало дорожную карту по запуску пассажирских поездов дальнего следования из центральной России в Крым через территории новых субъектов РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора ЖДН Олега Калеватых на форуме «Интеграция-2025. Перспективы развития исторических регионов России» в Ростове-на-Дону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Разработан проект дорожной карты по запуску пассажирских поездов дальнего следования из центральной части России через территорию новых субъектов РФ на Крымский полуостров. Рассматриваются пока пассажирские поезда из Москвы на Симферополь и Санкт-Петербурга на Симферополь»,— цитирует ТАСС представителя компании.

По его словам, уже определены станции для посадки и высадки пассажиров по маршруту. Документ создан по поручению заместителя министра транспорта РФ Алексея Шило.

Сейчас в ДНР и ЛНР функционирует пригородное железнодорожное сообщение — курсируют 28 пар поездов. В 2024 году по этим маршрутам перевезено более 1 млн. пассажиров.

В феврале президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с РЖД изучить вопрос развития пассажирского и грузового железнодорожного сообщения между Крымом и Центральной Россией через Донбасс и Новороссию. В марте вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что техническая возможность для этого существует, но пока не используется из соображений безопасности.

ФГУП «Железные дороги Новороссии» создано в мае 2023 года решением правительства РФ для объединения железнодорожной инфраструктуры ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Предприятие, базирующееся в Донецке, находится в ведении Росжелдора и должно полностью сформироваться до конца 2025 года.

В январе 2025 года глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что компания разработала пятилетнюю программу восстановления железнодорожной инфраструктуры республики.

Анна Гречко