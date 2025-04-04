«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» в Уфе и снова вышел вперед в серии

Пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина между хоккейными командами «Салават Юлаев» (Уфа) и «Сибирь (Новосибирск) закончился победой уфимцев на собственном льду со счетом 5:2.

Первую шайбу в игре забил нападающий «Салавата» Александр Черный, проводивший первую игру в плей-офф. Однако после видеопросмотра гол был отменен из-за паса рукой.

По правилам удалось открыть счет нападающему «Сибири» Энди Андреоффу. На шестой минуте гости разыгрывали большинство: защитник Тревор Мерфи перевел шайбу от синей линии на правый фланг форварду Тэйлору Беку, тот в одно касание отдал пас на пятачок, где свободный от опеки Энди Андреофф переиграл вратаря Александра Самонова, 0:1.

Хозяева отыгрались за 55 секунд до конца периода, тоже отличившись в большинстве. После перепасовки нападающих Джошуа Ливо и Скотта Уилсона шайба была доставлена на правый борт Шелдону Ремпалу, который решился бросить с острого угла и попал в ближний угол ворот Дениса Костина, 1:1.

Второй период прошел, в основном, в атаках «Салавата Юлаева». Уже на первой минуте Джошуа Ливо перехватил шайбу в чужой зоне, после чего Артем Пименов и Скотт Уилсон разыграли комбинацию, выведя Джошуа Ливо на рандеву с вратарем новосибирцев, но в ближнем бою голкипер отбил шайбу щитком.

Второго гола пришлось вновь дожидаться до конца периода. На исходе 18-й минуты игроки «Салавата Юлаева» отобрали шайбу в чужой зоне и вывели на бросок Шелдона Ремпала, который с пятачка не промахнулся, 2:1. Голевые передачи — у Дениса Яна и Артема Пименова.

В середине третьего периода Шелдон Ремпал оформил хет-трик — второй в серии после такого же достижения Скотта Уилсона во втором матче. Гол был вновь забит в большинстве, ассистентами опять стали Джошуа Ливо и Скотт Уилсон.

Через две минуты счет стал 4:1 — нападающий Денис Ян подставил клюшку под щелчок защитника Никиты Зоркина. Вторая голевая передача записана на форварда Владислава Ефремова.

Спустя пять минут Тэйлор Бек с передач Владислава Кары и Александра Лукина сократил разрыв, попав в дальний угол уфимских ворот броском с правого круга вбрасывания.

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев взял тайм-аут и заменил вратаря на шестого полевого игрока. Однако за полторы минуты до конца Джошуа Ливо установил окончательный счет, забив в пустые ворота. Ассист — снова у Скотта Уилсона.

Для Джошуа Ливо, лучшего снайпера в истории регулярных чемпионатов Континентальной хоккейной лиги, этот гол был первым в плей-офф. Однако благодаря 10 голевым передачам он лидирует в плей-офф по системе «гол плюс пас». Скотт Уилсон занимает второе место с 10 баллами.

Благодаря победе «Салават Юлаев» вновь повел в серии, теперь счет по победам 3:2. Следующий матч команды проведут в Новосибирске 6 апреля. Для продолжения борьбы в плей-офф «Сибирь» обязана будет побеждать.

Идэль Гумеров