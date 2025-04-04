Свердловчане получили бесплатно почти 11 тыс. гаражей по «гаражной амнистии»

За три с половиной года действия закона о «гаражной амнистии» жители Свердловской области бесплатно получили в собственность почти 11 тыс. земельных участков, сообщили в департаменте информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Напомним, 5 апреля 2021 года Владимир Путин подписал закон об урегулировании прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых они находятся. Закон действует в отношении объектов, построенных до 30 декабря 2004 года. Под амнистию не попадали объекты, в которых ведется предпринимательская деятельность — ремонт или мойка машин. Не получится амнистировать гаражи в многоквартирных домах, объектах коммерческого назначения и под землей. Закон вступил в силу 1 сентября 2021 года и рассчитан на пять лет.

«Востребованность государственных услуг по регистрации прав на гаражи среди населения достаточно высокая. Ежегодно количество заявлений, поступающих в наше министерство по «гаражной амнистии», увеличивается на двести процентов»,— отметил министр по управлению госимуществом Алексей Кузнецов.

Упрощенная схема регистрации будет действовать до 1 сентября 2026 года. Для оформления права собственности необходимо подать заявление в уполномоченный орган и предоставить необходимые документы. Земельный участок предоставляется в собственность бесплатно.

Руководитель управления Росреестра по Свердловской области Игорь Цыганаш отметил, что только зарегистрированное право собственности дает возможность свободно распоряжаться имуществом и получать компенсации в случае его утраты.

По данным Росреестра, с момента запуска программы в Единый государственный реестр недвижимости были внесены сведения о более 4 тыс. гаражных боксах. Только за прошлый год в Свердловской области было зарегистрировано около 9 тыс. мест.

Полина Щуцкая