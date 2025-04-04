В Черноземье 5 апреля будет облачно и дождливо, от +5°С до +18°С

В субботу, 5 апреля, во всех регионах Черноземья прогнозируется облачность и дожди. Температура будет варьироваться от +5°С до +18°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью прогнозируется переменная облачность, а температура составит до +8°C. Днем ожидается облачность и дождь, до +18°C.

В Воронеже ночью синоптики обещают облачность с прояснениями, до +8°C. Днем будет облачно, и пойдет дождь, до +17°C.

В Курске ночью ожидается облачность, без осадков, температура составит до +8°C. Днем помимо облачности прогнозируется дождь, до +14°C.

В Липецке ночью будет облачно, без осадков, до +5°C. Днем синоптики обещают облачность и дождь, до +13°C.

В Орле в течение суток прогнозируется облачная и дождливая погода. Ночью — до +6°C. Днем температура поднимется до +10°C.

В Тамбове ночью ожидается облачность, без осадков, до +6°C. Днем пойдет дождь, а воздух прогреется до +14°C.

Егор Якимов