«Яндекс» интегрировал «Ритм» — сервис с вдохновляющими фото и видео от продавцов и брендов — на свою главную страницу. Теперь бизнесы электронной коммерции, ведущие свои страницы в сервисе, смогут получить дополнительный бесплатный трафик в ленте под поисковой строкой. Как говорят в компании, публикации в «Ритме» не являются рекламой. В сервисе уже зарегистрированы бизнесы из категорий fashion, beauty, «товары для дома», «бытовая техника» и «электроника».

АвтоВАЗ начал продавать гоночные автомобили Niva Sport, цена стартует от 1,7 млн руб. Машина оснащена двигателем 1,6 мощностью 122 л. с., разгоняется до 100 км/ч за 11,8 секунды, а максимальная скорость составляет 162 км/ч.

АЛРОСА сообщила о завершении огранки крупнейшего бриллианта в истории России весом более 100 карат. Он редкого фантазийного цвета Vivid Yellow, камень получил название «Новое Солнце». Как сообщили в компании, была привлечена команда из 15 лучших в стране специалистов. После создания 3D-модели алмаза был проведен спектральный анализ и разработаны виртуальные проекты всех возможных форм бриллиантов. Работа заняла больше двух лет.